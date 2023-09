Riscatto laurea per pensioni anticipate, quanto costa e come fare: differenza tra sistema contributivo e retributivo

Andare in pensione in anticipo si può, se di riscattano gli anni di studio per la laurea. Ma è bene valutarne con cura i costi.

Va ricordato, infatto che il riscatto della laurea è un sistema per accorciare la vita lavorativa e andare in pensione anticipatamente, in cambio del pagamento di una somma di denaro. E questa somma di denaro è tanto più alta quanto più alto è lo stipendio al momento della richiesta.

Pensioni minime salgono a 670 euro. Taglio alla rivalutazione per quelle alte: cosa cambia

COME FUNZIONA

Di fatto, gli anni passati all’università vengono fatti valere ai fini previdenziali come se si trattasse di contribuzione figurativa. Possono essere riscattati solo gli anni di corso effettivi (sono esclusi quindi gli anni fuori corso dunque) e valgono anche i dottorati e determinati diplomi di specializzazione.

LE OPZIONI

Esistono due opzioni per riscattare la laurea.

Il riscatto della laurea ai fini pensionistici può essere un’opportunità da non perdere per chi vuole anticipare i tempi della pensione, ma può rappresentare anche un taglio della pensione futura. In determinati casi permette sì di andare in pensione anticipatamente, ma con un assegno ridotto. Meglio dunque soppesare le opzioni insieme a un consulente dopo essersi opportunamente informati su come funziona il riscatto della laurea.

IL RISCATTO CONTRIBUTIVO

Con il messaggio numero 2564 del 07 luglio 2023 l’Inps ha chiarito alcuni punti che riguardano il riscatto della laurea con il sistema contributivo. L’opzione contributiva è prevista dall’articolo 1 comma 23 della legge 335 del 1995. Può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o al momento della domanda di pensionamento. La facoltà di accesso alla misura è subordinata al possesso di alcuni requisiti. La prima condizione è che si abbia maturato meno di 18 anni di contribuzione (pari a 936 settimane) al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro l’1 ottobre 2001). La seconda condizione è avere maturato almeno 15 anni anni (pari a 780 settimane) di cui almeno 5 anni (260 settimane) dall’1 gennaio 1996. Ma bisogna anche avere maturato almeno un contributo anteriormente all’1 gennaio 1996.

L’ESEMPIO

Con la circolare del 7 luglio l’istituto previdenziale considera i casi in cui l’interessato abbia maturato i requisiti elencati richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo, ma soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare. Per fare un esempio, il caso si applica a un soggetto che raggiunga i 15 anni di contribuzione o che acquisisca anzianità anteriore all’1 gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare. In tutti gli altri casi, che rientrano nel campo di applicazione della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 1631 del 13 aprile 2022.

IL PAGAMENTO

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’Inps precisa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il restante onere è invece caricato sulle 119 rate del piano di ammortamento. La quota deve essere obbligatoriamente versata in unica soluzione con modello F24 entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. Il mancato pagamento viene considerato una rinuncia alla domanda di riscatto. Il datore di lavoro è tenuto ad accertare l’avvenuto pagamento in un’unica soluzione acquisendo la copia del versamento effettuato con F24. Qualora si scelga la modalità di pagamento a rate verrà generata una quota di onere di importo differente dal resto del piano di ammortamento.