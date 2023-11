Sciopero dei trasporti rinviato al 15 dicembre. «No alla precettazione» ma Salvini: ha prevalso il buonsenso

Un no “unitario” alla precettazione del ministro Salvini e alla riduzione della protesta e rinvio dello sciopero nazionale di 24 ore di tutto il trasporto pubblico locale al 15 dicembre prossimo, «sfidando il Ministro Salvini sul terreno dei diritti costituzionali, oltre che nel merito delle questioni poste dalle istanze dei lavoratori, ignorate dalle controparti datoriali e dal responsabile del dicastero dei trasporti». È quanto annuncia l'Unione sindacale di base a cui aderiscono ADL Cobas - COBAS Lavoro Privato - SGB -CUB Trasporti - USB Lavoro Privato.

«La precettazione da parte del Ministro dei Trasporti Salvini dello sciopero nazionale del TPL di 24 ore, regolarmente indetto dalle sigle dei sindacati di base, altamente rappresentativi nel settore, è tutt'altro che inaspettata», dice Usb in una nota. «Ciò, però, non toglie la gravità di quanto deciso da Salvini» affermano sostenendo che «le motivazioni addotte da Salvini per giustificare l'intervento di riduzione della astensione dal lavoro in programma, un potere del Ministro che la legge prevede solo per situazioni eccezionali, sono invece ridicole e suonano come un vero e proprio oltraggio all'esercizio di un diritto costituzionale. Va sottolineato come questo sciopero sia stato indetto più di un mese fa, prima persino di quello di Cigl e Uil, nel pieno rispetto delle più restrittive norme in Europa per l'effettuazione di uno sciopero.

«Non va mai dimenticato che tutta questa prova muscolare viene garantita dalle esose multe pecuniarie che gravano su ogni lavoratore o lavoratrice che non obbedirebbero all'ordinanza del Ministro. È oramai evidente che il problema è diventato politico: accettare la riduzione imposta nell'ordinanza sarebbe a nostro avviso come fare proprio che un Ministro consideri il diritto di sciopero alla stregua di una propria concessione ai sindacati, tanto da considerarne »eccessiva« la durata di 24 ore».

LA REPLICA DI SALVINI

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime «grande soddisfazione» per il rinvio dello sciopero del 27 novembre annunciato da alcuni dei promotori. E quanto si legge in una nota del Mit. «La mobilitazione, inizialmente in agenda per lunedì e della durata di 24 ore, ha subìto la precettazione del Mit che ha ridotto il tempo per incrociare le braccia a sole 4 ore tanto che alcuni dei sindacati coinvolti hanno ufficialmente posticipato l'iniziativa a dicembre». «Ha prevalso il buonsenso e sono soddisfatto di aver tutelato milioni di cittadini che devono vedere garantita la loro possibilità di spostamento, senza cancellare il sacrosanto diritto allo sciopero», ha detto il ministro. «In questo senso, anche alla luce di quanto emerso dal tavolo di confronto organizzato ieri al Mit con le sigle che hanno proclamato l'agitazione, Salvini auspica che «le prossime settimane possano servire per promuovere un sereno confronto tra le aziende e i rappresentanti dei lavoratori».