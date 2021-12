«Sud, segnali di svolta: le imprese del Mezzogiorno sono vitali»

«Un Sud in ripresa che ha resistito all'impatto socioeconomico della pandemia e che sembra aver ripreso un sentiero di crescita sostenuta, che dovrà però essere consolidata cogliendo tutte le rilevanti opportunità offerte dai numerosi strumenti e misure di rilancio, in particolare dal Pnrr, che prevede una effettiva e significativa attenzione al Mezzogiorno». Arriva dall'annuale Check up Mezzogiorno, curato da Confindustria e da Srm, e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati