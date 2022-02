Superbonus, il presidente Ance: «Il decreto anti-frodi affonda le costruzioni, riattivare Poste e Cdp»

A sentire le parole pronunciate in Parlamento da Gabriele Buia, presidente dell'Ance, l'associazione dei costruttori, non si può che notare l'ossimoro. La contraddizione nel nome dato dal governo al provvedimento per risollevare le imprese rispetto alle norme contenute nel testo. Un decreto battezzato «sostegni» che rischia, ha detto Buia, di «affondare» un settore, quello delle costruzioni, che fino ad oggi è stato uno dei motori della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati