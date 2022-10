Taglio accise sulla benzina, proroga del Cdm fino al 18 novembre

Taglio delle accise sui carburanti, c'è la proroga fino al 18 novembre. È quanto prevede, secondo una nota di Palazzo Chigi, il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, il Cdm ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l'aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022: la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti); l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione; la riduzione dell'aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.