Uicredit Napoli, Uilca organizza l'incontro tra i sindacati campani a via Verdi

Presso la sede di Unicredit di via Verdi si svolgerà l'attivo dei Quadri sindacali Uilca Unicredit della Campania. La Uilca, una delle principali sigle sindacali operanti in Unicredit, ha organizzato questo incontro tra i dirigenti sindacali operanti sul territorio Campano e del sud alla luce dei brillanti risultati raggiunti nell’ultimo anno ed al fine di informare sulla situazione politica ed organizzativa del gruppo.

L'incontro è stato organizzato dai dirigenti Uilca di Napoli Gennaro Di Franco, Gianluca Faiella e Dario Fierro, ed hanno partecipato Rosario Mingoia, Segretario Responsabile di Coordinamento UILCA Unicredit, e Renato Bianchi, Segretario Responsabile Aggiunto, nonché Vice Presidente del Cda.

Molto sentito è il tema della cronica carenza di personale che si registra nelle filiali.

Sul punto in Unicredit – dopo anni di piani industriali che hanno determinato la riduzione del personale – si è concluso a dicembre 2022 un accordo che prevede un turn over del personale alla pari, con un'assunzione per ogni uscita in esodo/pensione. Quest'ultima previsione rappresenta una novità nel settore, non essendo mai stato previsto in apposito accordo un ricambio di personale in caso di dimissioni.

Sulla situazione degli organici delle banche italiane, la UILCA sta effettuando una campagna di sensibilizzazione sui territori con l'iniziativa «Chiusura filiali? No grazie», diretta a combattere il fenomeno della desertificazione bancaria. Con questa iniziativa la Uilca gira i vari territori con lo scopo di sensibilizzanre enti, istituzioni ed opinione pubblica sulla necessità di mantenere aperte le filiali, quali cetri di unità delle persone, e presidi di legalità. L'incontro è stato anche l'occasione per discutere del rinnovo dei piani sanitari per i dipendenti di Unicredit nel biennio 2024-25.