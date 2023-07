Reddito di cittadinanza 2023, da domani, giovedì 27 luglio, partirà il pagamento per coloro che già usufruiscono del sussidio (mentre entro fine mese arriverà anche l’integrazione per l’assegno unico per coloro che ne beneficiano. Ma per alcuni, la fine del mese sarà anche l'addio definitivo alla misura. Il nuovo Reddito sarà infatti previsto, dopo la stretta del governo Meloni, solo per quei nuclei familiari composti esclusivamente da occupabili.