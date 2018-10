Manovra, tensione Lega-M5s. Giorgetti: «Le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale»

Lunedì 15 Ottobre 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio dei ministri è convocato per oggi alle 17.30. All'ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021.«Assolutamente no, fate tutto voi». Questa la risposta del sottosegretario Giancarlo Giorgetti ai giornalisti che, a margine di un evento al Quirinale, gli chiedevano se le «pensioni d'oro» fossero all'interno del decreto fiscale.«Sulle cose fondamentali si chiude stasera», ha assicurato Giorgetti, spiegando che «non è opportuno» spacchettare la manovra in più decreti. «Sarebbe difficile poi convertirli», ha aggiunto.