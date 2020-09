Banche, Popolare di Bari: Giampiero Bergami assume la guida

Giampiero Bergami assume la guida della Popolare di Bari. Martedì 15 i commissari Antonio Blandini ed Enrico Ajello, incontrando i sindacati, ufficializzano la nomina di Bergami come direttore generale. Proveniente da Mps dove era vicedirettore generale e direttpre commerciale, il manager ha preferito accettare l'offerta di guidare la banca pugliese di cui sarà l'amminoistratore delegato, designato da Mcc che ha il 97%, quando a fine mese verrà presentata la lista in vista dell'assemblea di metà ottobre. Bergami ha scelto Bari rispetto all'offerta di guidare come dg Crif. Prima di arrivare a Siena, era stato nel corporate di Unicredit e prima ancora nel gruppo Bpm.

Ultimo aggiornamento: 14:27

