La Sardegna chiede al governo un incontro urgente per il progetto di metanizzazione

Martedì 16 Ottobre 2018, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru, incalza il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico per chiedere un incontro urgente. Questione all'ordine del giorno: la valutazione del progetto di metanizzazione della Sardegna. Sullo stesso tema era già stata inviata dalla giunta regionale sarda una lettera il 20 settembre scorso, ma tuttavia sono ancora in attesa di una risposta.Il governatore della Regione, riferendo in Aula sul «Dossier Sardegna Metano» ha ricordato che «l'assenza di metano nell'Isola ha un costo a carico dei cittadini di 400 milioni di euro l'anno». Ha poi ripercorso le tappe del progetto di metanizzazione a partire «da quando ci siamo sganciati dal progetto Galsi perché non più attuale, fino a ragionare su un sistema incentrato sul gnl, e al Patto per la Sardegna dove per la metanizzazione sono previsti 1,4 miliardi per l'approvvigionamento e il trasporto in condizioni di sicurezza e a un prezzo analogo a tutte le altre regioni italiane»Per questo, ha concluso Pigliaru, «è necessaria una rete di trasporto unica a livello regionale ma di livello nazionale, in caso contrario c'è il rischio di avere prezzi buoni nelle aree più densamente popolate dove c'è il mercato, e piccoli monopoli nelle zone più periferiche».