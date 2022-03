In Campania le aziende agricole punteranno su tecnologia «Hortobot»

Un macchinario evoluto ed intelligente che lavora in modo autonomo e consente alle aziende agricole di coltivare gli appezzamenti di terreno utilizzando tecnologie avanzate per rendere la loro produzione più efficiente e sostenibile, garantendo maggiori guadagni, una riduzione degli sprechi e soprattutto un minor impatto ambientale. L'apparecchiatura concepita ed ingegnerizzata da Hortobot, azienda italiana, si chiama Hb700. Sono numerose le richieste da aziende, in particolare dalla Campania, Sicilia e Puglia, per poter industrializzare su larga scala questa sorta di «contadino-robot» che sta rivoluzionando l'agricoltura ed in modo di coltivare.

«I risultati della nostra sperimentazione sono confortanti - spiega Roberto Minetto presidente e Co-Founder di Hortobot - I parametri da noi osservati indicano un aumento delle produzioni soprattutto un'ottimizzazione dello spazio coltivato reso possibile dal nostro macchinario e, non per ultimo, una cosa molto importante è il risparmio delle ore uomo che l'azienda agricola deve andare a impiegare. Ore uomo che possono essere dirottate in attività a più alto valore aggiunto». Hb700-800, sfruttando il potenziale offerto dalle tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione industriale, è in grado di operare su grandi colture per la lavorazione del terreno, la semina, la fertilizzazione, la somministrazione di trattamenti di difesa e l'irrigazione dei campi.