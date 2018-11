Martedì 6 Novembre 2018, 00:16

Secondo i dati dell’Istat, in Campania il 90% delle imprese industriali non raggiunge i 15 dipendenti e risultano in calo gli incidenti sul lavoro nell’edilizia.In questi anni è stata massima l’attenzione di tutti gli attori della filiera delle costruzioni: istituzioni, associazioni datoriali e sindacati affinché si contenesse ogni rischio per i lavoratori. In questo solco si inserisce il seminario di martedì 6 novembre, alle ore 10: “La gestione della sicurezza: Il software che facilita la valutazione dei rischi”, organizzato da Acen e Inail Campania in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Napoli.L’introduzione ai lavori è curata dal presidente dell’Acen, Federica Brancaccio e dal direttore regionale Inail Campania, Daniele Leone.Nel corso del seminario sarà presentato Oira, il software di valutazione interattiva dei rischi realizzato dall’Agenza Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, il progetto Inail “Facilitare la gestione della sicurezza nelle micro e piccole aziende” che mira a ridurre gli infortuni attraverso una prevenzione “ad hoc” e un controllo mirato degli adempimenti a carico degli imprenditori; a seguire, saranno presentati i software sviluppati dall’Ance che consentono alle imprese di predisporre modelli organizzativi, attuare una gestione dei dati sulla privacy e l’asseverazione del sistema di gestione della sicurezza.