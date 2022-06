Sostenibilità e costruzioni: il talks che lotta per la sostenibilità edilizia

Sostenibilità e costruzioni: un binomio impossibile? è il tema degli appuntamenti Tecno Talks che vedranno protagonista anche Napoli nei prossimi giorni. L' evento presenziato nelle splendide sale settecentesche di Palazzo Ischitella, alla Riviera di Chiaia, ascolterà, lunedì 20 giugno, Massimo Ferrari, Direttore Generale di "Webuild". Il protagonista racconterà la sua esperienza e l’impegno di una delle aziende più conosciute per la costruzione di infrastrutture e grandi opere in tutto il mondo, attraverso le domande di Simone Filippetti, Giornalista de Il Sole 24 Ore e moderatore di questo ciclo di appuntamenti con le aziende.

APPROFONDIMENTI LA SOSTENIBILITÀ Napoli, una cena esclusiva nell'acquario della Villa Comunale LA SOSTENIBILITÁ 23 e 24 giugno: a Capri conferenza sulla sostenibilità del... STUDIARE L'IMPRESA Msc crociere, tutti a bordo alla scoperta del pianeta

In occasione del talk oltre al presidente della Tecno srl Giovanni Lombardi, interverrà anche Paolo Taticchi, advisor tecno per la sostenibilità e Professore in Strategia e Sostenibilità dell'UCL di Londra.

Gli incontri saranno un ponte di comunicazione tra le aziende che si muovono a favore della sostenibilità aziendale, della diffusione di messaggi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. “Quello dell’edilizia sostenibile non è di certo un tema nuovo, preannuncia Lombardi, ma è diventato un obiettivo primario e trasversale a diversi settori. Realizzare edifici che rispettino i requisiti imposti dall’UE è sicuramente una delle leve competitive per le aziende del futuro, per questa ragione abbiamo scelto di dedicare un evento a questo settore, alla sua importanza per la nostra economia e ad un modello di virtuoso come WeBuild.”