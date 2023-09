“081 Innova Challenge”, un hackathon per lo sviluppo del territorio

Una Hackathon challenge per catalizzare idee imprenditoriali per lo sviluppo del territorio campano: è la nuova iniziativa di 081 - Stand for Naples, l’Associazione no-profit nata nel 2022 da un’idea di un gruppo di giovani napoletani, tutti under 35 anni, residenti in Italia o nel mondo, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della città di Napoli.

La data è fissata per l’11 novembre, presso la sede dell'Ipe Business School in via Pontano a Napoli: circa 25 giovani under 35 saranno divisi in squadre da 5 per sfidarsi davanti a una giuria di esperti. Le squadre dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali finalizzate a migliorare il territorio campano in cinque macroaree chiave: infrastrutture, patrimonio culturale, turismo, pubblica amministrazione e valorizzazione del “Made in Naples”.

L’iniziativa è frutto di importanti collaborazioni con partner in ambito start-up come Astra Incubator, Vertis Sgr e Campania NewSteel. È stata finanziata con i fondi (circa 8.000 euro) raccolti dall’associazione lo scorso 26 agosto a Capri quando, presso l’hotel la Pazziella Garden & Suites, si sono riuniti oltre 120 giovani professionisti, imprenditori ed investitori, tutti accomunati dal medesimo intento: sostenere giovani talenti e futuri imprenditori napoletani e campani, supportandoli nella realizzazione delle loro idee.

Le candidature per partecipare all'Hackathon challenge saranno aperte fino all'11 ottobre ed è possibile aderire tramite il sito ufficiale dell'associazione all'indirizzo https://www.081standfornaples.org/hackathon .

Le cinque idee più innovative selezionate tra le candidature saranno inserite in un programma formativo mirato che sarà offerto, in collaborazione con Astra Incubator, per prepararsi al meglio all'appuntamento dell'11 novembre.