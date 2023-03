NAStartUp torna dal vivo con il meetup in Largo Corpo di Napoli

Nuovamente in presenza la palestra dell’ecosistema delle startup. NAStartUp torna dal vivo facendo confluire la meta dimensione del digitale con un brindisi in presenza. Oggi, a partire dalle 18, l’Acceleratore non Convenzionale ideato da Antonio Prigiobbo, si rigenererà con il suo network in un meetup presso Museum Cafè in Largo Corpo di Napoli a Spaccanapoli, grazie a imprenditori, come Valerio Begonja e Alessandro Cerrone, pronti a innovare.

“NAStartUp fa partire il suo decimo anno in presenza. Il 10 è un numero importante, ma l’idea è di capovolgere ancora una volta dal basso tutto: da 10 a 01. Ritorniamo con una formula simile ai primi eventi di 10 anni fa, ma il nostro desiderio è di ridisegnare il futuro con imprenditori e futuri talenti”, svela Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp.

Sono 4 le startup, intercettate dalla financial advisor, Brigida Ardolino, che si presenteranno nell’evento che andrà anche in streaming online sui canali social di NAStartUp. Tra questi c’è Human Maple, il progetto di Ali Benkouhail di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, che trova una soluzione innovativa per il riciclo dei mozziconi di sigaretta, sposando i principi dell’economia circolare.

Antonio Puce, da Ascoli Piceno, presenta invece la sua Biolibrary, una startup che sfrutta la manifattura additiva per modellare e customizzare prodotti ortopedici. Le innovazioni nella logistica sono il focus di Gianluca Chiocca da Milano e della sua Mo.Tum, che si occupa di rendere più veloce e automatizzato lo spostamento delle merci sui veicoli, con una tecnologia che supera problemi, come il limite di peso della motrice.

Da Salerno giunge l’ultimo progetto accelerato per questa occasione, ProcureMe di Francesco Naddeo che supporta i piccoli produttori dell’agroalimentare italiano a esportare all’estero, mettendoli in contatto con i buyer.

Ospite della rubrica che racconta i libri di innovazione, coordinata dal giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio, sarà Giorgio Taverniti, Co-Founder e COO Area Network di Search On Media Group e autore di “Google Liquido. Verso una nuova Internet” (Hoepli Editore).