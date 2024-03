Scuolalab, presentato Didacta il nuovo progetto di innovazione nel campo della didattica

Dai laboratori virtuali Stemlab per un nuovo approccio all’insegnamento delle discipline Stem fino all’edudroide Classmate, il robot progettato insieme a insegnanti ed esperti Ed-Tech e in collaborazione con il Dipartimento di scienze sociali dell’Università Federico II di Napoli che integra sistemi di intelligenza artificiale e permette di sperimentare nuove metodologie didattiche.

Sono alcune delle ultime innovazioni nel campo dell’apprendimento e della didattica che Scuolab, spin-off di Protom Group, presenta a Didacta in programma a Firenze da domani 20 marzo al 22 marzo e che si svolgerà presso la Fortezza da Basso. Ma non è tutto. Uno spazio speciale sarà dedicato alla presentazione di EDUMAT, il tappeto interattivo di casa Scuolab, che si è arricchito di nuove possibilità di utilizzo, affiancando alle attività legate al calcolo e alle parole la possibilità di configurare e gestire esperienze ludico-didattiche basate sulle immagini e le note musicali, in piena coerenza con il tema della musica, centrale nell’edizione Didacta di quest’anno.

Didacta costituisce un appuntamento immancabile per chi, come Scuolab, sviluppa soluzioni innovative per la Scuola a partire dalle esigenze di chi la Scuola la vive” afferma Chiara Gasparro, Responsabile della gestione operativa; “Il 2023 è stato l’anno della riprogettazione degli spazi e dei modi della didattica attraverso l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici. La grande sfida del 2024 è tradurre questi modelli innovativi in buone pratiche operative da cui docenti e studenti possano trarre il massimo vantaggio.

Possiamo riuscirci solo condividendo le nostre conoscenze e soluzioni con la comunità educativa, attraverso momenti di confronto e di dialogo come Didacta, che possano stimolare la crescita e lo sviluppo del sistema scolastico italiano”.

Prodotti e soluzioni di Scuolab sono esposti al pubblico all’interno della fiera Didacta, presso lo stand H39 del padiglione Cavaniglia.