UniCredit Start Lab, la startup napoletana Robosan prima classificata

UniCredit ha annunciato le 60 start-up che avranno accesso alla sua piattaforma Start Lab nel 2023. Per la categoria "UniCredit Start Lab per il Sud", l'iniziativa nata da quest’anno con l'obiettivo di valorizzare promettenti realtà innovative delle regioni del Sud Italia, sono risultate vincitrici la start up pugliese Sestre srl (che propone una soluzione per la fertilità e il trattamento delle disfunzioni ormonali) e la napoletana Robosan, spin off dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Robosan ha sviluppato una piattaforma robotica che automatizza la preparazione dei campioni nei punti prelievo dei laboratori diagnostici, riducendo gli errori e i tempi di processo.

Con questa piattaforma la start up offre un rilevamento in tempo reale degli errori, classifica i campioni, li sanifica e li imballa e i dati raccolti vengono utilizzati per ottimizzare il modello laboratoriale Hub-Spoke.

Selezionate da commissioni valutatrici composte da esperti e rappresentanti di aziende leader nei rispettivi settori, le vincitrici rappresentano alcune delle più promettenti start-up e Pmi innovative italiane.

Nel corso delle sue 10 edizioni UniCredit Start Lab ha visto la banca valutare quasi 8 mila progetti imprenditoriali e accompagnare oltre 550 start up nei loro percorsi di crescita. Quest'anno sono pervenute circa 700 candidature da tutta Italia, sviluppate da team di neoimprenditori operanti nei seguenti settori: Digital (40% del totale), Impact Innovation (18%), Innovative Made in Italy (18%), Life Science (15%) e Clean Tech (9%). Alle migliori aziende selezionate in ciascuna delle 5 categorie citate, UniCredit assegna un premio di 10.000 euro.

Dichiara Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit: «Con UniCredit Start Lab in questi anni abbiamo accompagnato centinaia di start up verso percorsi di crescita sostenibile, diventando così partner di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano. Promuovere l'innovazione dal basso è parte integrante del nostro impegno a sostenere le Pmi italiane - segmento rilevante dell'economia del Paese che genera più di un terzo dell'occupazione e circa il 40% del valore aggiunto - a crescere e a rafforzarsi. Inoltre, Start Lab si inserisce perfettamente nella strategia Esg di UniCredit, in quanto sostiene progetti che hanno un impatto positivo sugli aspetti sociali e ambientali delle comunità in cui operiamo».

Importante novità di quest’anno sono i 5 Corporate Partner - Barilla, Cisco, Fincantieri, Granarolo e Jakala – che individueranno tra le 60 finaliste almeno una startup ciascuno da supportare mettendo a disposizione propri mentor e facility (laboratori e spazi aziendali), avviando progetti pilota congiunti e valutando la possibilità di ingressi nel capitale.