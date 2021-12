Smau Napoli presenta Kinecar: ecco l'automobile del futuro

Kineton, società d’ingegneria campana che offre servizi all’avanguardia in diversi settori tecnologici come media, automotive, Telco, IoT, Gaming e Aerospace, in occasione di Smau Napoli il 16 e 17 dicembre presenta Kinecar. Progettata come punto di congiunzione fra il mondo media e il mondo automotive, Kinecar non è solo un veicolo elettrico di categoria L7e, ma un ecosistema digitale per la mobilità incentrato sull'utente per garantire un'esperienza di guida sicura, divertente e confortevole. Il progetto, sviluppato di pari passo con l’evoluzione aziendale, prende spunto da tre concetti chiave: innovazione, mobilità sostenibile e sicurezza. Kinecar è una microcar full electric pensata non solo come semplice mezzo di trasporto, ma piuttosto come una piattaforma di servizi che trasforma radicalmente il concetto di auto.

APPROFONDIMENTI IN PISTA Una moto elettrica alla velocità della luce: Robert White... MOLTOFUTURO Xenobot, i robot viventi creati dall’uomo: possono... IL FOCUS Videogame, cinque sfide virtuale sotto l'albero di Natale

Un prodotto dotato di una tecnologia innovativa per l'intrattenimento e la sicurezza dedicato soprattutto, ma non esclusivamente, ai ragazzi e alle loro prime esperienze di guida. L’obiettivo è offrire una user experience analoga a quella di uno smartphone, garantendo tuttavia massima sicurezza ed innovazione tecnologica tramite un sistema in grado di raccogliere i dati del guidatore imparando a conoscerlo e a riconoscerlo, prevedendo incidenti e monitorandone l’attenzione. Un connubio tra sicurezza ed entertainment che ha richiesto lo sviluppo di particolari applicazioni di monitoraggio.

Primo veicolo della sua categoria con un potente sistema di infotainment e prima auto in assoluto con moderne tecnologie di streaming, Kinecar è stata progettata come un'estensione dello smartphone. Un vero e proprio «device su ruote» che porta a bordo le app preferite con un’interfaccia dalle interazioni intuitive e semplificate per una esperienza di guida familiare, divertente, confortevole e soprattutto sicura. A bordo vettura è possibile usufruire di: sistemi di comunicazione (Bluetooth, Wi-Fi, 4G/LTE, V2X); servizi digitali di intrattenimento e infotainment (interfaccia smartphone, Alexa connected car skills, radio digitale, social media, informazioni sul veicolo, navigazione); piattaforma basata sul cloud per i servizi di mobilità (telemetria, geofencing, car key-sharing, monitoraggio della flotta in tempo reale); tutte le app e i contenuti attraverso i display touch screen di Kinecar; Un accesso illimitato in auto a contenuti in streaming live e Vod, app di messaggistica e social, servizio di streaming musicale; notifica di potenziali collisioni; monitoraggio dell'attenzione del conducente e rilevamento della stanchezza; riconoscimento e controllo vocale in auto.