Autostrade per l’Italia, assunti giovani ingegneri dopo la SiAcademy

Si è svolta questa mattina nell’Aula Magna del Polo dell’Università Federico II di Napoli la cerimonia di chiusura della II edizione della Si Academy (Smart Infrastructures Academy) del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio (NA), frutto della partnership tra l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia e che ha visto coinvolti 21 studenti, i quali hanno ricevuto, così come accaduto nella prima edizione, una proposta di inserimento in azienda da parte di Tecne.

Alla cerimonia oltre ai ragazzi, 21 neolaureati e 19 dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia, hanno partecipato il Presidente di Tecne, Ennio Cascetta, il Direttore Human Capital Organization and HSE del Gruppo Aspi, Gian Luca Orefice, e il Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Ateneo, Andrea Prota, che hanno consegnato ai ragazzi il diploma di formazione.

La cerimonia di questa mattina è stata anche l’occasione per presentare alcune delle novità che saranno presenti nella prossima edizione e il bando per partecipare alla III edizione, che si svolgerà a partire dal prossimo autunno. Tra le novità, il coinvolgimento di Amplia, società del Gruppo Aspi impegnata nella manutenzione, costruzione e ammodernamento delle infrastrutture: questa nuova collaborazione aprirà le porte a un duplice un percorso di formazione dedicato al mondo della progettazione e realizzazione.

Ai 18 neolaureati che saranno selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese per tutta la durata del corso.

L’ultimo mese di formazione sarà dedicato a una vera e propria esperienza professionale all’interno di una delle società del Gruppo. Al termine del semestre tutti gli studenti saranno valutati per l’inserimento in un percorso lavorativo nel Gruppo Autostrade per l’Italia.

La Si Academy ha già formato e inserito nel Gruppo un totale di 42 studenti, oltre ad offrire un percorso di approfondimento tecnico a 31 dipendenti, con competenze specializzate dando così una risposta concreta ed efficace al problema dello shortage e dello skills mismatch. Questa iniziativa rientra nell’ambito delle 9 Academy della Federico II, corsi di alta formazione che sono il risultato della collaborazione tra l’Ateneo e Aziende di rilievo internazionale.

La Si Academy, al suo secondo anno di attività, rientra nell’ambito di “Autostrade del Sapere”, ampia strategia di partnership promossa da Autostrade per l’Italia con i più importanti atenei nazionali. Si tratta di una collaborazione in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo, grazie alla quale gli studenti, in un corso semestrale totalmente gratuito, hanno avuto modo di aggiornare le proprie competenze seguendo un programma didattico orientato alla sicurezza delle infrastrutture.

«Attrarre talenti e formare nuove competenze per il futuro della mobilità sostenibile e del nostro Paese è uno dei capisaldi del Gruppo – ha detto il presidente di Tecne, Ennio Cascetta -. Il mercato del lavoro si sta evolvendo velocemente. È fondamentale quindi che le aziende si impegnino investano nella ricerca e formazione per soddisfare il fabbisogno in termini di professionalità. Per questo, Autostrade per l’Italia ha deciso di stringere importanti sinergie con Poli Universitari di altissimo livello, come la Federico II, per attivare quei corsi di formazione che hanno già permesso a tanti ragazzi di entrare nel mondo del lavoro e contribuire alla sfida della mobilità del futuro».

«Venire alla Federico II per consegnare questi diplomi di formazione e annunciare l’assunzione dei giovani talenti che hanno partecipano alla Si Academy ci rende orgogliosi e ci spinge ad andare avanti, rilanciando ogni anno con tante nuove iniziative – ha spiegato il Direttore Human Capital Organization and Hse del Gruppo Aspi, Gian Luca Orefice -. Diversi studi, dedicati al mondo delle infrastrutture, parlano di un gap nel fabbisogno in termini di professionalità. Per contrastare questo fenomeno, sono fondamentali i progetti, come la Si Academy, realizzati insieme ai principali Atenei italiani. Per questo, il nostro Gruppo ha creato Autostrade del Sapere: una costellazione di partnership universitarie che, oltre alle attività di ricerca e di sviluppo di livello, garantiscono l'individuazione e la formazione dei talenti da inserire nel mondo del lavoro per rispondere alle sfide della mobilità del futuro».

«La seconda edizione della Si Academy – ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Ateneo, Andrea Prota - ha consentito di consolidare il percorso formativo già impostato nella prima edizione ed è stato caratterizzato da un peso maggiore dato al lavoro di gruppo (tra partecipanti esterni ed interni al gruppo Autostrade) e all'analisi di casi reali (anche tramite visite tecniche). Più forte è stato anche il collegamento con il Master che Aspi ha avviato con i Politecnici di Milano e di Torino. Un'iniziativa che mantiene un profilo nazionale sia come partecipanti che come docenti. A breve il bando per la terza edizione, nuova occasione con cui giovani ingegneri potranno specializzarsi sulle Infrastrutture Smart e avviarsi verso promettenti occasioni di lavoro; il percorso formativo della terza edizione vedrà un focus specifico sul controllo e la gestione dei lavori, esigenza che il Paese avverte in un momento di grandi investimenti e interventi per ammodernare le infrastrutture».