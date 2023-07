Alessandra Mastronardi, le foto delle nozze a Capri con Gianpaolo Sannino: la location, l'abito, il party, gli invitati e l'arrivo in barca

Dopo 17 anni di lontananza Alessandra Mastronardi è riuscita a sposare il suo primo amore, il dentista Gianpaolo Sannino. I due neosposi hanno scelto la camaleontica Capri per lo Yes I do. Ed è stato un matrimonio da favola. Trentasette anni lei, 42 lui Alessandra conosce Ginapaolo 17 anni fa dopo che aveva finito I Cesaroni. «Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: “Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare”», racconta a Vanity Fair. «E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile». Poi si sono rincorsi per una vita, ma solo due anni fa hanno avuto il coraggio di lasciarsi andare. così arriviamo all'8 luglio 2023, e al loro matrimonio.

Alessandra Mastronardi, la location delle nozze con Gianpaolo

Alessandra e Gianpaolo si sono detti Sì lo voglio di fronte a 150 persone, gli amici e i parenti più cari. Si sono giurati amore eterno nella chiesa di Santa Sofia nella piazzetta di Anacapri nel pomeriggio dell'8 luglio. Poi, guardando gli scatti condivisi sui social, i festeggiamenti si sono spostati nel ristorante a picco sul mare con vista sui Faraglioni, La canzone del Mare. La Canzone del Mare è uno di quei luoghi che hanno reso l'isola di Capri famosa nel mondo: dagli anni '50 ad oggi è lo stabilimento balneare simbolo della Dolce Vita. Alessandra e Gianpaolo dopo aver pronunciato il fatidico sì sono arrivati alla location dal mare con una piccola barca.

Wedding stationary e allestimento floreale

Un cordinato disegnato ad aquarello per tutti gli ospiti. Ventagli, menù, libretti della chiesa tutto era scritto a mano in un blu mare con cornice sui toni dell'arancio. Ogni dettagli richiamava l'isola Azzurra e rispecchiava l'eleganza degli sposi. Nessun eccesso solo tanto amore e divertimento. Un vero lusso chic. Anche l'allestimento floreale era minimal: agrumi e piccoli vasetti di fiori sparsi sul tavolo che era vista mare. Candele e un panorama a cui non serve in effetti aggiungere nulla

L'abito di Alessandra

Per l'abito Alessandra sceglie un Armani privè. Elegante è dir poco. Maniche lunghe, scollo a barchetta, pizzo pregiato. L'abito completamente bianco poggia delicatamente sulla vita per poi tornare a prendere morbidezza. L'abito era completato da un lungo e semplice velo e un bouquet molto raffinato, rose rosa e fiori bianchi. Un avera principessa boho-chic.

Make-up e gioielli

Capelli raccolti in uno chignon basso e un trucco luminoso e pulito. Gli occhi sono esaltati da toni caldi del rosa e marrone, una matita e tanto mascara. Un tocco di blush rosato e un lucido per le labbra. Il resto lo ha fatto la bellezza dell'attrice che irrradiava veramente. Sul fronte gioielli ha puntato su discreti e piccoli orecchini di diamante, presumibilmente griffati Tiffany & Co..

La proposta di nozze

La proposta di nozze è arrivata a Positano: «Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena in uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. - racconta a vanity Fair - Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando… Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora».

Il party pre wedding

Il giorno prima delle nozze Alessandro e Gianpaolo hanno festeggiato al tramonto con gli amici con un party pre-wedding.