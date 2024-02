Andrea Delogu: «Ho perso tre feste e sei cene per piangere sul divano, lasciatemi in pace»

Andrea Delogu è impegnatissima con Rai Radio 2 al Festival di Sanremo. La speaker radiofonica sta raccontando ai suoi fan su Instagram, come trascorre le sue giornate: tra programmi radio, interviste agli artisti e cene e pranzi per la città, alla sera è stanchissima.

Così, proprio durante la serata delle cover e dei duetti, Andrea ha spiegato di avere rinunciato a più inviti per rimanere sul divano e gustarsi lo spettacolo in tranquillità, anche se, alcune esibizioni l'hanno davvero emozionata.

La speaker, comunque, si sta davvero divertendo a Sanremo e, in un post pubblicato qualche giorno fa sul proprio profilo Instagram, ha fatto sapere che una delle cose più difficili da fare quando tornerà a casa, sarà quella di disintossicarsi dai carboidrati.

Andrea Delogu si confronta spesso sui social con i propri fan e con loro (quando non è impegnata in radio) sta anche commentando qualche esibizione sanremese. Da sempre, la serata dei duetti è una delle preferite dal pubblico e anche dalla speaker che ha deciso di gustarsela dal divano dell'albergo.

Dopo aver mostrato ai follower le sue occhiaie da Sanremo, Andrea ha ripostato un suo tweet in cui racconta il suo stato d'animo: «Ragà io oggi ho schivato tre feste e sei cene per fare schifo sul divano e piagne per ste canzoni! Lasciatemi delirare in pace».

Andrea Delogu è amatissima dagli utenti social e dai suoi fan che su Instagram crescono sempre di più (il suo profilo conta quasi 700mila follower).

Nell'ultimo post pubblicato, la speaker radiofonica fa riferimento al cibo di Sanremo che non manca mai ed è buonissimo.