Andrea Delogu, la sua espressione offesa diventa virale. Sui commenti compare: «Ti prego sposami»

Andrea Delogu è molto apprezzata sui propri canali social, specie su Instagram e Twitter dove possiede una fanbase davvero ben nutrita che la segue sempre. La speaker radiofonica piace così tanto per la naturalezza con cui si esprime, per la simpatia con cui cerca sempre di colorare i suoi post o le sue storie ma anche per la profondità dei temi che tratta come, ad esempio, le varie forme di violenza sulle donne.

Anche l'ultimo post Instagram pubblicato ha riscosso molto successo e, in questo caso, Andrea ha mostrato ai fan la sua espressione offesa.

Andrea Delogu ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram.

Sono tutte colorate, simpatiche e una diversa dall'altra. La speaker radiofonica ha scelto di accompagnare gli scatti con questa didascalia: «Offesa e ferita ma tutto una figata». Quindi, ecco che come primo contenuto compare un video in cui si mette in posa come se qualcuno o qualcosa l'avesse offesa o urtata. Il filmato è molto divertente.

Ci sono, poi, scatti di Andrea in ascensore, torte di compleanno che i suoi fan le hanno inviato e con la sua figura sopra il pan di spagna, balletti esilaranti e il classico video dei Griffin, il cartone animato preferito dalla speaker.

​Come al solito, il post di Andrea Delogu è piaciuto molto ai suoi fan che hanno lasciato centinaia di commenti. Qualcuno le ha scritto: «La più simpatica su Instagram», «Ti prego sposami!» oppure ancora «I video dei Griffin che metti sempre alla fine sono arte pura».