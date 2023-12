Andrea Giambruno, la confessione al collega: «Con i fuorionda ho perso tutto, l'addio di Giorgia Meloni è stato un colpo al cuore»

«Andrea Giambruno sarebbe pronto a sfidare Mediaset in tribunale. A due mesi dai clamorosi fuorionda di Striscia la notizia dai quali emerge la figura di uno smargiasso che fa battute sessiste alle colleghe, il giornalista medita il contrattacco». A scriverlo è il settimanale Nuovo Tv convinto che l'ex compagno di Giorgia Meloni potrebbe uscirne vincitore dopo l'esclusione dalla conduzione di Diario del giorno.

«Per quei fuorionda ha perso tutto», rivela un collega di Cologno Monzese al settimanale di Cairo Editore. «Non solo la conduzione, ma anche la reputazione e, soprattutto, il rapporto con Giorgia Meloni.

Lei, presidente del Consiglio, anche in virtù del ruolo istituzionale che ricopre, lo ha scaricato su due piedi. E per lui questo è il vero colpo al cuore».

«Mi hanno fatto fare una figura di m...a mondiale», avrebbe confidato ancora Andrea Giambruno pronto ora a muoversi con i propri avvocati. «Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa». Sarebbero queste - sottolinea ancora Nuovo Tv le sue parole, che suonano come una dichiarazione di guerra». Insomma dopo la bufera mediatica che ha coinvolto e costretto Giorgia Meloni a prendere le distanze, Andrea avrebbe consultato un avvocato per capire se ci sono i margini per una causa.

E a sua favore c’è un precedente che potrebbe aiutarlo. C'è una sentenza della Corte di Cassazione, datata 2011, che equipara i fuorionda a conversazioni private tra colleghi. Proprio a questa il giornalista vorrebbe appellarsi, nella convinzione che i dialoghi sul luogo di lavoro non potevano essere divulgati. Ora si attendono gli atti formali...