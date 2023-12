Spinalbese replica a Belen: «Io pezzente? Hai portato via mia figlia senza consenso». Lei: «Ci vediamo in tribunale». È guerra per l'affidamento di Luna Marì

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, Natale al veleno. È guerra tra i due ex per l'affidamento durante le feste della piccola Luna Marì. Tutto è partito con un post della showgirl che dopo le indiscrezioni uscite sui social, e la foto su Instagram di Antonino (che si è immortalato solo con il suo cane durante la Vigilia e la frase "Auguri a tutti i papà"), ha aperto il vaso di Pandora. Ha così lanciato accuse, neanche troppo velate nei confronti del suo ex. «Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno e non a porre l'attenzione solo nel giorno di Natale. L'amore serve sempre non solo alla Vigilia». Non aveva fatto nomi Belen, ma era abbastanza chiaro che si stesse riferendo all'influencer padre della sua seconda figlia. Il tutto finiva con un avvertimento: «Ci tenevo a precisarlo, e invito a non nominarmi piu' in forma pubblica ma solo in forma privata. Altrimenti sarà costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho problemi a farlo».

Spinalbese-Belen, è guerra per l'affidamento di Luna Marì

La frecciata sembrava partita solo per creare un po' di fermento social, ma così non è stato e Antonino replica sempre a mezzo social, e la battaglia prosegue: «Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate. Elio Lorenzoni) in Franciacorta e poi è volata con loro e anche Santiago in Argentina dai parenti della showgirl.

Belen al veleno dopo il Natale con Luna Marì ed Elio: «Occupati sempre di tua figlia, non solo alla Vigilia. Pronta a dire la verità». Frecciatina ad Antonino?

Secondo il gossip Antonino era furioso per questa decisione, e infatti (pare) il gossip non sbagliava. La guerra social continua e l'ex parruccchiere replica alle accuse su Instagram. «Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente, ogni giorno, nella vita di un figlio. Essere genitore non significa avvvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio».

Belen e le “minacce” social

Impossibile pensare che la showgirl sarebbe rimasta in silenzio. Così prima di imbarcarsi per il volo per l'Argentina Belen replica: «Distinto signor Antonino se c'è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto quanto alla luce del Sole, forse anche fin troppo, gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno, prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura, certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia».

E la questione si fa grande: «Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice, non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare, i nostri figli percepiscono tutto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l'Argentina, spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale saluti». Poi, non contenta, ha punzecchiato Spinalbese con due hashtag molto eloquenti: basta fumo e vai a lavorare. «Non permetto a nessuno più di mandarmi sottoterra. Adesso torna al posto tuo», ha concluso l'argentina.

E ora cosa succede?

«E ricordatevi che nella vita la gratitudine è una grande cosa, tenetelo bene a mente». Finisce così (per ora) la replica della showgirl.

Coppie scoppiate nel 2023, i 23 addii vip: da Meloni a Giambruno a Ricky Martin e Jwan Yosef (ma anche Bruganelli e Bonolis)

E pensare che Belen durante la sua intervista verità a Domenica In aveva solo parlato dei tradimenti di Stefano De Martino lasciando fuori totalmente Spinalbese, la questione lo sappiamo già, continuerà.