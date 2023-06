Aurora Ramazzotti mamma innamorata, la dedica a Goffredo e Cesare: «Li amo così tanto». I fan: ma quando vi sposate?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare alcuni mesi fa, più precisamente il 30 marzo. Da quando l'influencer è diventata mamma, posta moltissime storie e foto in compagnia del suo bambino, al quale, dedica sempre parole molto dolci. Così, ha fatto anche nell'ultima foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, nella quale, insieme al neonato, c'è anche papà Goffredo. Uno scatto tenerissimo, che ha emozionato i fan, ormai sempre più insistenti nel proporre la domanda delle domande: «Ma quando vi sposate?». Un quesito ricorrente, al quale Aurora (per il momento) non dà retta.

Nell'ultima foto postata dall'influencer, Goffredo Cerza che fa un'espressione buffa e tiene in braccio il piccolo Cesare appoggiato sopra il tavolo di un ristorante e mamma Aurora Ramazzotti che riposta la tenera scena e scrive: «Li amo così tanto», aggiungendo un cuore bianco.

L'influencer è proprio innamorata del suo piccolo che non lascia mai e con il quale trascorre tutte le sue giornate. Inoltre, Aurora, in una recente intervista, ha dichiarato che una delle cose che più le piacciono da quando è nato Cesare è sicuramente vedere Goffredo nei panni del papà e quanto sia attento e premuroso nei confronti del loro bambino.

Purtroppo, però, Aurora Ramazzotti ha spesso a che fare con gli hater che criticano qualsiasi cosa lei faccia o dica. L'influencer, che negli anni si è abituata a rispondere a tono alle critiche, non si è mai fatta intimorire e quando desidera rispondere a qualche cattiveria lo fa sempre in modo molto ironico.