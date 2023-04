Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare, la prima passeggiata: la neomamma lo bacia e lo protegge dal sole

«Con te sono nati anche mamma e papà», scriveva così sui social qualche giorno fa Aurora Ramazzotti che, da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, sta scoprendo un mondo tutto nuovo. Anche fare una passeggiata diventa quindi un momento importante, soprattutto perché l'uscita era la prima del suo bambino. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata immortalata felice e sorridente.

Vestitino verde con sopra un gilet bianco, calze nere e mocassini dello stesso colore, occhiali da sole scuri. Con questo outfit casual Aurora Ramazzotti è uscita per la prima volta dopo il parto con il suo bambino Cesare e il suo compagno Goffredo Cerza. La famiglia ha fatto una passeggiata per Milano ed è poi andata al parco. I paparazzi hanno fotografato l'influencer che, sorridente, si è spesso chinata a controllare che il suo Cesare stesse bene all'interno della carrozzina, oppure che non avesse il sole negli occhi. Le foto di mamma Aurora hanno fatto il giro dei social.

Aurora Ramazzotti si sta godendo ogni istante della sua nuova vita da mamma e proprio per questo aveva dichiarato di volersi prendere una piccola pausa dai social, o almeno non essere presente come prima. Aurora e Goffredo sono innamoratissimi del loro bambino e desiderano gustarsi ogni momento con lui.