Aurora Ramazzotti: «Primo volo di banano» per le vacanze in famiglia con mamma Michelle Hunziker, le sorelle e Goffredo Cerza

Oggi è un grande giorno per Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti (26 anni) e Goffredo Cerza (27 anni): «Banano prenderà l'aereo per la prima volta», ha detto la mamma sulle storie di Instagram. Questa mattina il piccolo ha fatto un'abbondante colazione con le zie Sole (9 anni) e Celeste (7 anni), grazie alla nonna, Michelle Hunziker (46 anni), che ha preparato per loro i pancakes con il cocco rapè e le fragole. Niente paura, il piccolo di casa aveva il proprio biberon con il latte in polvere per la sua poppata mattutina, ma ha voluto comunque partecipare alla colazione in famiglia, accompagnando la conversazione tra i grandi con versetti e risate, riprese da nonna Michelle sulle sue storie Instagram. Ma le avventure di "banano" non finiscono mica qui. Andiamo a scoprire dove sarà andato.

Poco fa, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia in cui ha rivelato di essere in partenza per le vacanze e la mamma Michelle ha condiviso uno scatto che la raffigura con la figlia Aurora, Goffredo, le piccole Celeste e Sole (e ovviamente Cesare), pronti alla partenza.

Ma dove staranno andando? La meta non è stata ancora rivelata, ma a quanto pare si tratta di un viaggio un po' lungo, visto che hanno dovuto prendere l'aereo per arrivare.

Per andare in aeroporto, Aurora Ramazzotti ha scelto un outfit comodo e largo per poter essere libera di muoversi in aereo con il bambino tra le braccia e ha voluto portare con sé il marsupio ergonomico per neonati, in modo che Cesare possa essere vicino alla mamma e poterla abbracciare ogni volta che vuole.

La famiglia è prontissima per iniziare queste vacanze, tutti insieme.