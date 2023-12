Beatrice Valli, sfogo contro gli hater: «Non sono incinta e non mi interessa tornare in forma subito ma stare bene»

Beatrice Valli, attraverso i suoi profili social, specialmente Instagram, cerca sempre di dare messaggi di bodypositivity per far capire alle sue follower che è importante rispettare il proprio corpo, soprattutto, dopo la gravidanza. Recentemente, l'influencer ha pubblicato un reel in cui mostra diversi outfit e, alcuni evidenziano le sue curve. Il post, purtroppo, ha collezionato molte domande inopportune e commenti negativi e Beatrice si è trovata costretta a rispondere.

Beatrice Valli ha voluto rispondere agli attacchi degli hater sotto al suo ultimo post e ha scritto: «A tutte le persone ignoranti, rispondo: non sono incinta del quinto figlio, non mi interessa tornare in forma il prima possibile, non mi interessa fare diete ma prendermi cura della mia bambina, mangiare sano per produrre buon latte per lei, mi prendo cura, in primis, di me stessa, non devo dimostrare niente a nessuno, dopo quattro gravidanze il corpo ci mette di più a tornare in forma. Fate ciò che vi fa stare bene e lasciate stare chi pensa solo a giudicare».

Poi, Beatrice ha continuato: «Prendetevi il vostro tempo, il post-parto è un momento delicatissimo, dovete coccolarvi e amarvi. La ripresa mentale è un po' faticosa ma questo viaggio è lungo e pieno di bellissimi traguardi».

Infine, Beatrice Valli ha postato un'ultima storia in cui scrive: «Combatterò sempre per questi temi perché non è sempre tutto facile come si vede sui social...

prendetevi cura della vostra mente. Se Siete belle dentro, tutte le persone vedranno quanto brillerete fuori».