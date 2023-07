Belen, fuga dalla città (e dai gossip) con il suo "vero amore": ma nelle foto spunta un altro uomo

Belen Rodriguez è al centro del gossip negli ultimi giorni per una nuova crisi tra lei e Stefano De Martino. Tutto è iniziato dal rientro dalle vacanze sulle isole Pontine con il (ex) compagno, e i figli Santiago e Luna Marì. Stefano ha partecipato all'evento per la presentazione dei palinsesti Rai, dove è stata notata l'assenza della fede e, qualche giorno dopo non era presente al compleanno di Luna Marì, festeggiato a casa della showgirl con una cena in famiglia.

Negli ultimi giorni, durante la festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, è stato condiviso un video in cui si poteva osservare Belen stringere la mano di un misterioso uomo, un certo Elio e i gossip su un suo presunto tradimento sono impazzati sui social.

Belen Rodriguez ha pubblicato una serie di storie Instagram che la immortala in compagnia del suo «unico vero amore», ovvero suo figlio Santiago, ma i fan hanno notato un dettaglio.

Nelle storie pubblicate su Instagram, Belen Rodriguez si trova in dolce coompagnia di suo figlio Santiago in una camera d'hotel, con il centro benessere. Dopo una veloce partita al calcio balilla, i due sono andati a rilassarsi nella piscina idromassaggio, per poi godersi uno spuntino a base di pancakes e frutta. Ciò che ha destabilizzato i fan, tuttavia, è stato il riflesso di un uomo presente nelle storie di Instagram: si tratta di un uomo alto e muscoloso che sta riprendendo Belen e il figlio, ma non sembrerebbe essere Stefano De Martino. Che si tratti di Elio? L'imprenditore e la showgirl si conoscono da molti anni e si sono frequentati prima che lei conoscesse Antonino Spinalbese.

Luna Marì con il papà Antonino Spinalbese

Intanto, Luna Marì si trova al mare con il papà Antonino Spinalbese per festeggiare il secondo suo compleanno. Antonino è innamorato perso di sua figlia e lo ha dimostrato, soprattutto con il post a lei dedicato per il compleanno e durante tutto il suo percorso al Grande Fratello, dove ha sempre dichiarato di sentire molto la sua assenza.