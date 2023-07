Belen cancella tutte le foto di Stefano De Martino da Instagram, tranne una. Ecco il commento

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano arrivati al capolinea (di nuovo), a tutti gli effetti. Dopo tante voci in cui si parla di una possibile rottura tra i due, e varie frecciatine social, sono arrivate anche piccole conferme da parte della mamma della showgirl argentina. Un ultimo indizio arriva invece proprio dal profilo Instagram di Belen, in cui sono scomparse tutte le foto di Stefano.

La Rodriguez ha tolto ogni contenuto che la immortalava con il marito, lasciando in realtà solo una foto, uno scatto che li ritrae insieme, abbracciati e felici lo scorso aprile. Ma ad insospettire è il primo commento in evidenza sotto all'immagine, quello di un utente che sottolinea quella che sembra essere la loro condizione attuale.

«Stefano non è tuo, avete divorziato, lui si deve cercare un'altra donna, ormai è finita». Molti utenti hanno visto in questo commento una sorta di autoesortazione.

I rumors

Sembra, secondo rumors che circolano in rete, che questa volta a decidere di troncare sia stata proprio Belen, dopo che le volte precedenti invece la decisione sia stata presa da De Martino.

La stessa Rodriguez ha ammesso in passato l'enorme sofferenza per i tira e molla, ma forse tutto questo ha logorato il rapporto e sebbene ci sia ancora molto affetto tra i due, sono ben lontani dall'essere una coppia? Si tratta tuttavia solo di ipotesi, mentre i diretti interessati ancora non si sono sbilanciati a riguardo.