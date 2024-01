Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, segnali di pace? Il gesto che sui social non è passato inosservato

Nelle ultime settimane il mondo del gossip si è interrogato sulla presunta rottura tra Belen Rodriguez e l'imprenditore Elio Lorenzoni e, sebbene le voci si siano fatte sempre più insistenti, non si sa bene cosa stia succedendo all'interno della coppia.

Nel frattempo la showgirl ha attirato l'attenzione del pubblico per i risvolti della recente lite social avvenuta con il suo ex flirt, Antonino Spinalbese, ex concorrente del Grande Fratello Vip, dalla cui relazione è nata la secondogenita di Belen, Luna Marì.

Pare infatti che a casa Rodriguez sia arrivato uno splendido mazzo di fiori, condiviso sui social dalla conduttrice, e seppur non ci siano prove in merito, molti pensano che si tratti di un gesto compiuto proprio da Antonino.

In seguito la Rodriguez ha pubblicato una poesia sulla luna scritta da lei, e una follower ha commentato in primis congratulandosi con la conduttrice, e poi chiedendole di passare un bacio alla figlia Luna e ad Antonino.

La showgirl ha risposto al commento con un semplice «grazie», niente di più...ma abbastanza da far pensare al pubblico che tra lei e Antonino ogni cosa si sia sistemata.

Al momento nessuno dei due ha commentato tanto meno smentito in merito alla vicenda, ma si spera che nei prossimi giorni vi siano degli sviluppi.