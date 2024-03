Belen Rodriguez, la foto da giovane: «Oggi sorrido allo stesso modo»

Un post Instagram che è un tuffo nel passato. Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram con i suoi follower una foto della sua adolescenza, di quando aveva 14 anni: il momento in cui è sbocciata in tutta la sua bellezza che l'ha resa una delle showgirl più ammirate dello spettacolo Italiane. Sebbene fosse solo una ragazzina, il sorriso di Belen è oggi sempre lo stesso. «Io amo questa foto, perché sorrido esattamente oggi allo stesso modo». Sono queste le parole che la showgirl ha scritto a corredo del post Instagram.

Belen a 14 anni appare spensierata e felice, con i capelli lunghi nero corvino e lo sguardo profondo che ancora oggi la contraddistingue.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che la showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Sorridente sempre, non lo perdere mai. Sei fantastica», ha scritto una fan. E ancora: «Penso che insieme alla Ferragni, siano la rappresentanza femminile più bella che abbiamo in Italia. Non si può dire lo stesso, dei rispettivi ex». «Sei forte Belen», ha scritto ancora un altro fan.

Dopo il periodo oscuro attraversato durante l’estate, quando ha dovuto ricorrere alle cure in clinica per riprendersi dalla depressione, Belen ha iniziato un lento percorso di rinascita. La fine del matrimonio con Stefano De Martino e del sogno del vissero per sempre felici e contenti per i presunti tradimenti di lui, la depressione e l’assenza nel palinsesto televisivo italiano per la prima volta da più di 15 anni oltre alla fine della relazione con Elio Lorenzoni. Un mix di eventi che hanno permesso a Belen di andare avanti con il sorriso coltivando anche una delle sue più grandi passioni: la danza. E lo dimostrano i numerosi video Instagram che la showgirl pubblica nelle sue storie.