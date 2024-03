Belen Rodroguez, terrore sugli sci in montagna: «Voglio andare a casa». Cosa è successo

Altro weekend altra fuga... la showgirl argentina Belen Rodriguez questa volta ha deciso di dilettarsi nell'attività sciistica ed è partita con alcuni amici alla volta della montagna.

Dopo che ieri sera si è gustata una bella cena in baita al calduccio a base di tortellini in brodo, il risveglio della conduttrice non è stato altrettanto accomodante perchè le è toccato raggiungere gli impianti sciistici e darci dentro con lo sci, scendendo giù per le piste innevate.

Belen sugli sci

Per Belen Rodriguez questa è la seconda volta sulla neve e lo ha scritto lei stessa sui social e dalla sua reazione nelle stories potrebbe essere anche l'ultima perchè sembrerebbe che quest'attività non le vada proprio a genio: «Voglio andare a casa» scherza Belen con gli amici che cercano di darle alcune dritte su come posizionare gli sci al meglio. «Disagio totale», aggiunge la bella argentina.

Poi la showgirl mette un hashtag nelle stories: #unasudamericanasullaneve, pare che il calore argentino non vada d'accordo col gelo della montagna ma Belen ha dimostrato diverse volte di essere una persona avventurosa e determinata, la rivedremo di nuovo sugli sci? Possibile...