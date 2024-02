Califano, chi è l'unica figlia Silvia: «Mi ha abbandonata quando avevo 5 mesi. Non sapeva fare il padre. Aveva ragazze più giovani di me»

Il film Califano andato in onda ieri su Rai 1 ha riacceso i riflettori sulla storia del cantautore romano, un po’ poeta, un po’ ribelle, amante delle donne e della musica. Il film di Alessandro Angelini, tratto dalla biografia Senza manette dello stesso Califano e di Pierluigi Diaco ha raccontato la vita del Califfo, del suo rapporto salvifico e ossessivo con la musica, dei capolavori scritti per Mia Martini e Ornella Vanoni, il periodo buio in carcere, l’amicizia con il criminale milanese Francis Tutarello, l’incontro con la moglie Rita e il forte legame con gli amici di una vita. E i riflettori si sono accessi anche su Silvia Califano, l'unica figlia del Califfo.

Silvia Califano è la figlia d'arte di Franco Califano e Rita Di Tommaso che ha preferito rimanere sempre lontana dal mondo dello spettacolo.

Classe '59, la donna ha avuto un rapporto sempre conflittuale con il padre. In passato La 64enne è stata una ballerina classica ed oggi ha una scuola di danza a Trieste. Ha conosciuto il Califfo quando aveva 20 anni. Un rapporto travagliato quello tra i due che sono riusciti a recuperare dopo tantissimi anni grazie anche al coraggio e determinazione della figlia che non ha mai accettato l’abbandono. Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico Silvia si è dedicata totalmente alla danza. Ha studiato al Balletto di Roma specializzandosi tra Venezia, Londra e Parigi. Oltre ad essere stata ballerina, ha lavorato anche come costumista. Sua madre è Rita Di Tommaso, che Califano sposò quando aveva 19 anni.

I rapporti tra Silvia e Franco sono stati sempre difficili. Il cantante abbandonò la madre, Rita, e lei quando aveva solo 5 mesi. Silvia da bambina ha imparato a conoscere Califfo tramite i fotoromanzi di cui lui era protagonista e che le venivano mostrati dalla mamma. Ai suoi 20 anni ha deciso di mettersi in contatto con il padre che l'ha riconosciuta. In occasione dei funerali del cantante, celebrati il 30 marzo del 2013, la donna ha affermato che, nonostante si siano voluti bene, hanno perso tanti pezzi di vita insieme.

A Vanity Fair, la donna qualche tempo fa ha detto: «Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi. Col tempo sono riuscita a capire la sua fuga: stava entrando nel mondo dello spettacolo, forse una figlia non sapeva come gestirla».

Ha poi aggiunto: «Lui non sapeva fare il padre. Aveva parecchie ragazze, anche più giovani di me. A scuola ero l’unica a non avere entrambi i genitori. La gente mi faceva i complimenti per le sue canzoni, ma io desideravo solo un papà normale. Anche se la mancanza di un padre l’ho cominciata a pagare solo di recente». Una mancanza che ha avuto ripercussioni anche sul rapporto di Silvia con gli uomini: «Non sono stata la principessa di papà e non ho conosciuto l’amore di coppia. Inoltre ho cominciato a sentirmi sempre più sola» – ha detto Silvia che avrebbe voluto scrivere una lettera al papà. Un rimpianto che si porta nel cuore: «forse gli avrei chiesto perché mi avesse messo al mondo e buttata là. Non l’ho scritta perché temevo la risposta, ammesso che arrivasse»

Della sua vita privata si sa veramente poco. Ha una figlia Francesca di circa 25 anni. Non ci sono altre indiscrezioni e del suo passato sono noti alcuni particolari che la donna ha dichiarato in qualche intervista, come ad esempio la prima volta che vide dal vivo il padre quando aveva 11 anni, il giorno del divorzio con la madre. In quell’occasione, ha raccontato la donna, «mi mise una mano sulla spalla ma io mi scansai».