Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, la prima vacanza insieme: gli indizi social con «il metodo Belen»

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti coppia fissa (si dice) da mesi. A lanciare l'indiscrezione settimane fa, Chi che raccontava di un nuovo amore e una nuova serenità del cantante dopo la fine della storia con Martina Maggiore. A ridonare il sorriso a Cremonini, secondo il settimanale di gossip, era stata la giornalista. Nessuno dei due ha mai confermato, né smentito la notizia, anzi fino a ieri i due non avevano neanche lasciato indizi social che lasciavano trapelare qualche indizio in più, quindi erano solamente voci di corridoio. Questo fino a ieri appunto. Ma il sole, il mare e le vacanze hanno fatto si che si rompesse il silenzio, almeno così pare. Giorgia e Cesare sono a Filicudi, all'Eolie, per una vacanza in barca e documentano tutto nelle story Instagram. Certo non si mostrano (ancora) insieme, ma fanno vedere ai fan che sono nello stesso posto.

In una foto della Cardinaletti inoltre si nota alle sue spalle un uomo in t-shirt bianca, la stessa che Cremonini indossa nella sua story Instagram. Insomma sembra che ora i due giochino a “dire e non dire” che stanno insieme. Non vogliono ancora confermare e ufficializzare la storia ma gli indizi ci sono e il puzzle è completo.

Un modus operandi quello di Cremonini e della Cardinaletti che tanto ricorda lo stesso scelto spesso da Belen Rodriguez, che svela gossip sulla sua vita tramite indizi social.

Gli indizi social

A fare il paragone tra la showgirl argentina e la nuoa coppia è Giuseppe Candela che su twitter scrive: «Cremonini e Cardinaletti stanno ormai insieme da mesi, questo dicono le cronache gossippare. Ora questo giochino, foto nello stesso posto, geocalizzazione come indizio. Una giornalista e cantante che giocano al metodo Belen, ecco anche meno».

La reazioni social

Per alcuni questa strategia è una caduta di stile per due persone di così tanto livello, per altri fanno bene a mantenere la privacy. I fan si dividono e intanto loro si godono la Sicilia.