Chanel Totti, dedica di Capodanno a papà Francesco: ecco il costo dell’outfit coordinato con Cristian Babalus

Chanel Totti (16 anni) e Cristian Babalus (20 anni) hanno trascorso il capodanno nel lussuoso resort a Sharm el-Sheikh, tra amore cristallino e il sole sempre presente. La coppia ha condiviso alcuni momenti di queste vacanze tramite le loro storie Instagram e post che hanno creato non poche critiche da parted ei follower. «A 16 anni io studiavo e andavo in vacanza con i miei genitori», ha scritto ad esempio una fan, mentre altri follower li hanno difesi sostenendo con «sono dei giovani che hanno la possibillità di fare una bella vita. Siete invidiosi».

Intanto, Francesco Totti dice la sua sotto all'ultimo post pubblicato. Poi, andiamo a scoprire il costo dell'outfit coordinato, firmato Balenciaga.

Chanel Totti ha pubblicato una foto insieme al fidanzato Cristian in cui appaiono sorridenti mentre si scambiano un tenero bacio sulle labbra. La figlia del Capitano tiene in una mano un pappagallo giallo e ha optato per un costume da bagno giallo, da qui la risposta di Francesco Totti.

«Due pappagalli gialli!» ha scritto il Pupone della Roma, prendendo in giro la figlia e il suo gusto estetico.

Chanel però non demorde e per la prima cena dell'anno sceglie per un outfit Balenciaga oversize e convince il suo fidanzato Cristian ad indossare la stessa maglia oversize, in diverso colore.

Chanel e Cristian hanno indossato due t shirt Balenciaga oversize con un numero a scelta sulla schiena e lei, figlia del Pupone non poteva non avere il numero 10, come il numero indimenticabile di papà Totti alla Roma.

Il costo della t shirt si aggira intorno ai 550 euro, mentre gli stivali alti in jeans firmati probabilmente The Attico vengono sui 1470 euro.