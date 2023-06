Chanel Totti con il fidanzato Cristian Babalus in studio per la finale dell'Isola dei Famosi, social scatenati: «Quanto è cresciuta!»

Chanel Totti era in studio, ieri sera, per la finale dell'Isola dei Famosi. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi è stata inquadrata dalle telecamere durante l'ultima puntata del reality condotto dalla madre su Canale 5. Con la 17enne l'ormai inseparabile fidanzato Cristian Babalus. Non è la prima volta che i figli della conduttrice vanno a trovare la mamma a Milano durante la diretta: lo scorso 22 maggio fu Cristian Totti ad assistere a una puntata dal pubblico insieme alla fidanzata Melissa Monti.

Chanel ha documentato sui social tutto il viaggio da Roma al capoluogo della Lombardia, prima di postare fra le stories di Instagram un selfie proprio in compagnia di Ilary.

Poi, nel corso della serata, le telecamere di Canale 5 hanno indugiato sulla giovane coppia seduta fra il pubblico, scatenando i social pronti a "screenshottare" ogni minimo dettaglio. «Quanto è cresciuta Chanel», scrivono in molti su Twitter. «Tutta il papà», sottolinea qualcun altro, evidenziando la somiglianza della 17enne con Francesco Totti.

Chi è Cristian Babalus

Cristian Babalus, il fidanzato della secondogenita dell'ex Capitano giallorosso, è molto popolare su TikTok, dove vanta circa 14mila follower, ma nella vita si occupa di altro. Gestisce, infatti, un negozio di abbigliamento sportivo sulla Tuscolana, a Roma. Dalla relazione con Martina De Vivo nei mesi scorsi ha avuto una figlia di nome Kylie. Cristian, omonimo del fratello maggiore di Chanel, è inoltre un appassionato di auto sportive, come testimoniato dai video condivisi sui social in cui guida macchine come Ferrari e Lamborghini.