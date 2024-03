Chiara Ferragni a Dubai con i figli mentre Fedez cambia casa (e lavoro): «Mi levo dai co...»

Prime vacanze separate per Chiara Ferragni e Fedez. Mentre il cantante è alle prese con il trasloco nella nuova casa milanese e con la fine del suo podcast "Muschio Selvaggio", l'influencer ha raggiunto ieri sera Dubai insieme ai due figli per passare le festività pasquali.

Fedez, la nuova casa da arredare: il letto per i figli e la cabina armadio, le foto sui social

Il viaggio a Dubai

Finite le feste di compleanno dei bambini, Chiara Ferragnez è volata con i due figli a Dubai per le vacanze di Pasqua.

Un viaggio arrivato in un momento di grande agitazione per i Ferragnez, dopo la lite alla festa di Vittoria e lo scontro a quella di Leone. Immortalati dai paparazzi, i due erano apparsi freddi e distanti, nonostante l'importanza della giornata per i due bambini. Arrivata negli Emirati Arabi, l'influencer ha subito postato una foto nel lussuoso hotel di Bulgari, dove l'anno scorso aveva trascorso le vacanze insieme alla famiglia al completo, Fedez compreso.

Il trasloco di Fedez

A fare le valigie è stato però anche Fedez. Non per partire, ma per traslocare. Come scritto da lui stesso su Instagram, in questi giorni sarebbe in programma l'entrata nella sua nuova casa, in centro a Milano. Una casa, la sua, che ancora non c'è ma che già fa discutere. Sempre ieri, infatti, il cantante avrebbe postato la foto di un letto particolare, che avrebbe fatto divertito alcuni utenti e infastidito altri: «Sto cercando il letto dei bambini per la casa nuova, secondo voi questo è bello, bellissimissimo o chiamereste gli assistenti sociali?». A far parlare poi è stata anche la "cabina armadio" del cantante formata da uno sgabello con sopra i vestiti messi alla rinfusa: «Cabina armadio di design fatta su misura».

L'addio a Muschio Selvaggio

Con una storia su Instagram, il cantante ha poi comunicato la fine del suo podcast "Muschio Selvaggio", arrivato oggi all'ultima puntata dopo lo scontro con Luis Sal, co-fondatore del programma. «Muschio Selvaggio finisce qui. O meglio, passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai co...», ha detto il cantante con una storia. Tra famiglia e lavoro, un periodo decisamente da dimenticare per Fedez.