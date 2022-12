Chiara Ferragni super sexy e intimo rosso: pioggia di critiche social, la sua risposta è epica

Sexy, in versione natalizia, ma... super criticata. Ormai il fenomeno Chiara Ferragni non si arresta. L'imprenditrice digitale pubblica spesso le sue foto in lingerie e pose sexy, tanto da scatenare i followers. Stavolta Chiara ha scelto un completino rosso targato Intimissimi, in pendant con Natale. E in queste "vesti" ha pubblicato più post, in diverse pose hot: prima davanti allo specchio, poi seduta sul letto e poi, ancora, un video in cui fa vedere ai fan ogni dettaglio del completino. Ma se da una parte c'è chi approva la provocante moglie di Fedez, dall'altra c'è chi la critica. E tra i vari commenti negativi, Chiara ha voluto rispondere in prima persona ad uno in particolare: «Ma tuo marito sa?» chiede un utente su Tiktok, e Chiara risponde: «Certo che sa e non potrebbe dirmi niente perchè lui è mio marito non il mio padrone».

E non solo. L'influencer scrive sul video: «Io sempre pienaa dei commenti sessisti su Tiktok» a corredo della story in cui risponde agli haters.

I commenti negativi

Sotto il post piovono commenti negativi. «Quanta gente che supporta sta Chiara che non ha fatto nulla di importante in sta vita, per poterle fare un complimento o dire brava hai fatto qualcosa di importante» si legge e ancora: «Dal legno di faggio è tutto a voi studio» scrive un altro riferendosi alla rigidità con cui si muove Chiara nel video. «Ma non credi di mettere in imbarazzo i tuoi figli in particolare Leo che ormai si sta interfacciando con altri bambini in ambito scolastico,con queste continue apparizioni mezza nuda?», «Non vorrei insultare eh ma a sto punto manca solo l'onlyfans» e così via.

I post vengono pubblicati da Chiara mentre il marito Fedez è a Las Vegas, come lui stesso ha mostrato nei post al concerto dei Maneskin. A breve i due traslocheranno nel nuovo stabile. Le nuove palazzine nella zona sud-ovest di CityLife a Milano custodiscono anche la nuova dimora dei Ferragnez. Si tratta di una proprietà nuova di zecca e ancora in costruzione, e sarà un superattico con portineria, palestra e piscina condominiale. Per quanto riguarda i prezzi, secondo Milano Notizie le residenze Libeskind si aggirano sui 10mila euro a metro quadro. Gli appartamenti vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi da circa 4 milioni di euro.