Sanremo 2023, la lista dei cantanti e la finale dei Giovani. Amadeus: «Così ho fatto la rivoluzione al Festival»

«Le canzoni dei big? Le scelgo personalmente io e i direttori si fidano. Quando fai una scommessa musicale e vuoi cambiare il Festival, devi avere il sostegno dell’azienda. Io ho trovato fiducia totale. L’edizione del Covid, quella del vero cambiamento, portai nomi che io conoscevo ma che il grande pubblico poteva non conoscere. Penso a Colapesce e Dimartino, ai Coma Cose. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta mi guardò e mi disse: ‘Tu li conosci tutti, vero?’. ‘Sì’, risposi’. E lui: ‘Mi fido’. Ma aveva la faccia di chi pensava: ‘Ma i nomi conosciuti dove sono?’»: lo racconta Amadeus, a poche ore dalla prima serata di Rai1 dedicata alla finale di Sanremo Giovani, che questa sera in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo vedrà 6 dei 12 finalisti strappare gli ultimi pass disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2023, dal 7 all’11 febbraio, direttamente tra i big.

Sanremo giovani, i finalisti

Colla Zio, Fiat 131, Gianmaria, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, Noor, Olly, Romeo & Drill, Sethu, Shari e Will: sono questi i nomi dei 12 finalisti di Sanremo Giovani, scelti da Amadeus e dalla commissione musicale presieduta dallo stesso conduttore e direttore artistico e composta insieme al maestro Leonardo De Amicis, la vicedirettrice di Rai1 Federica Lentini e l’autore tv Massimo Martelli. I giovani si esibiranno dal vivo al Teatro del Casinò accompagnati da una band, con i brani con i quali hanno superato le selezioni di Sanremo Giovani: Colla Zio canterà “Asfalto”, Fiat 131 “Pupille”, Gianmaria “La città che odi” (il secondo classificato di X Factor 2021 è tra i favoriti), Maninni “Mille porte”, Noor “Tua Amelie”, Olly “L’anima balla”, Romeo & Drill “Giorno di scuola”, Sethy “Sottoterra”, Shari “Sotto voce” (tra gli autori c’è Salmo, rapper tra i big della scena), Will “Le cose più importanti”. Saranno votati dal direttore artistico, che condurrà anche la serata, e dalla commissione musicale di Sanremo Giovani. I primi sei classificati approderanno direttamente all’Ariston tra i big, a febbraio (con una canzone diversa rispetto a quella presentata a Sanremo Giovani).

«Stanotte mi sono svegliato alle 3, ho riascoltato ancora una volta tutte le canzoni dei giovani, per non sbagliare nei giudizi», confessa Amadeus. Che sottolinea la bontà delle sue scelte: «Ho portato i vincitori da 3 a 6 modificando il regolamento non per fare un colpo di teatro, ma perché era impossibile sceglierne solamente 3. Avremmo fatto un grande errore. Li avrei portati tutti e 12, ma non ditelo al direttore Coletta, perché già mi accusano di voler fare troppo tardi. Il filo rosso che lega i 12 finalisti è l’attualità. Il mio metro di giudizio è lo stesso, per i giovani e per i big. Non ho la sfera di cristallo, non so dire a priori quale brano durerà nel tempo e quale no. Ma da ex dj dico che queste sono canzoni che a me piacerebbe sentire in radio». Poi un appello ai network: «A tutte le radio private dico: ‘Trasmettete queste canzoni’. Anche chi non passa può avere una carriera al di là di Sanremo». E sulla presenza tra i 12 finalisti di sole due cantanti donne: «Non ho mai fatto ragionamenti legati alle quote, lo trovo offensivo nei confronti delle donne. Questo è il meglio di ciò che ho ascoltato».

Durante la serata in diretta su Rai1 nel Teatro del Casinò di Sanremo sfileranno anche i 22 big già annunciati in gara, svelando i titoli delle canzoni in gara. Da Giorgia a Ultimo (“L’ho chiamato poco prima di annunciare i big in gara al Tg1 e gli ho detto: ‘Gioco con il tuo nome d’arte e ti annuncio per ultimo”, dice Amadeus), passando per i Cugini Di Campagna, Paola e Chiara, Marco Mengoni, Elodie. Ariete, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Gianluca Grignani, Lazza, LDA, Leo Gassmann, Levante, Madame, Mara Sattei, Modà, Mr. Rain, Rosa Chemical e Tananai. Grande attesa per Anna Oxa, che torna ad apparire in Rai dopo l’incidente del 2013 a “Ballando con le stelle”. L’anno scorso la voce di “Un’emozione da poco” in un’intervista ha confermato di essere in causa con la Rai proprio a causa dell’infortunio a “Ballando con le stelle”: «Da quando nel 2013 mi sono fatta male a ‘Ballando con le stelle’ la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano», ha detto Anna Oxa, confermando di essersi vista negare anche la possibilità di tornare in gara al Festival di Sanremo, dove mancava dal 2011. «Se ho avuto difficoltà a convincere l’azienda, dopo le dichiarazioni dell’artista? No, nessuna difficoltà. Anna Oxa è un’artista in gara e nel mio ruolo da direttore artistico c’è quello di invitare gli artisti. Nessuno mi ha mai creato problemi», risponde Amadeus a una domanda sulla vicenda.

Al fianco di Amadeus ci sarà anche Gianni Morandi, che poi a febbraio condividerà con lui in veste di co-condurre il palco dell’Ariston: «Mi aveva chiesto di stare dietro le quinte per salutare i cantanti in gara: ‘Non esiste che stai dietro le quinte’, gli ho detto». Sui rumors legati alle presunte trattative con Britney Spears e Lady Gaga per portare le due popstar a Sanremo: «Nessuna trattativa. Ci saranno ospiti internazionali, ma non quei nomi (si sono già auto-invitati gli OneRepublic di Ryan Tedder, ndr). E ci saranno ospiti over 70 che appartengono alla storia della musica. Perché li voglio abbracciare, non ricordare». Dopo Chiara Ferragni (co-conduttrice della prima e dell’ultima serata) e Francesca Fagnani, all’appello mancano altre due co-conduttrici: «Stiamo capendo in che direzione andare. Abbiamo delle idee, vediamo se vanno in porto. Se ne parlerà a gennaio».