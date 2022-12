Chiara Ferragni, pioggia di critiche per l'outfit a St. Moritz: «Come fa a non avere freddo?»

Un outfit insolito ha scatenato il putiferio. È finita di nuovo mirino degli haters Chiara Ferragni per i vestiti succinti e luccicanti che ha scelto di indossare mente è in vacanza a St Moritz con tutta la famiglia. Top corto, pancia scoperta minigonna e tacchi. Sexy e provocante, questo è certo, ma cosa ne pensano i followers? Basta leggere i commenti per capirlo. «Ma non ha freddo? È sempre nuda» si legge e ancora: «Tipico outfit da alta montagna» scrive un altro utente ironicamente. «Tipico abbigliamento da stmoritz», «Insegnami a non avere freddo», «Non capisco come fa a non avere e non prendere freddo».

Pioggia di critiche per l'influencer che spesso viene attaccata dai followers per scelte poco condivise. Non è la prima volta, infatti, che la moglie di Fedez riceve critiche su critiche per scelte poco condivise. Ma lei, imperterrita, continua per la sua strada, incurante degli haters.

Continua il trasloco dei Ferragnez che a breve varcheranno la soglia della loro nuova casa. Chiara e Federico rimarranno sempre nel quartiere CityLife: il cambio casa è stato necessario, hanno sempre detto, solo per questioni di spazio dato che nel frattempo la famiglia si è allargata. La casa sorgerà all'interno delle nuove Residenze Libeskind 2 e la vista sullo skyline di Milano (anche se non è come quello di NY) è da brivido. La casa occupa una delle penthouse del complesso residenziale di lusso circondato da giardini, palestra e piscina, che sta prendendo vita proprio di fronte alle Tre Torri. La luce non manca nella nuova abitazione che è completamente circondata da finestroni, gli infissi sono stati installati, gli impianti finiti. Il trasloco è previsto per il 2023. Sugli interior designer che seguono il progetto non ci sono dubbi: gli architetti sono Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design, gli stessi che hanno firmato l'appartamento di Veronica Ferraro.