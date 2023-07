Christian Bale, vacanze romane per "Batman": prima volta da turista nella Cappella Sistina

Da Gotham City a Roma. E Batman rimase sedotto dalla Cappella Sistina. Quello non ha potuto Joker (o Bane), ha centrato Michelangelo. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Altro che supercattivi, quando a parlare è l'arte italiana. Ne sa qualcosa Christian Bale, il divo premio Oscar, attore tra i più amati dal pubblico e dalla critica cinematografica, che ha approfittato delle vacanze romane per visitare i Musei Vaticani. E la suggestione è stata tanta, per Christian che ha visitato il Vaticano per la prima volta nella sua vita. E' arrivato presto la mattina, con la famiglia, accompagnato dal personale dell'agenzia ImagoArtis.

Vacanze romane per Christian Bale: la prima volta per "Batman" turista nella Cappella Sistina

Con lui, la moglie, Sibi Blazic, la figlia appassionata di fotografia, e il figlio più piccolo.

Capelli morbidi, sorriso guascone e adorabile, look sportivo, zainetto sulle spalle, è stato accolto da Gianni Crea, il clavigero, il custode delle chiavi dei musei del papa.

Per l'illustre ospite, tour speciale partito dal bunker delle chiavi dove gli è stato con segnato il leggendario mazzo da migliaia di chiavi che aprono tutte le porte del Vaticano, compresa la chiave "senza numero", quella della Cappella Sistina. E via con la visita, tra la terrazza con vista sul Cupolone di San Pietro e i giardini vaticani, e le varie gallerie, passando per la Sistina che ha lasciato il famoso turista senza fiato.