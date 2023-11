Costantino Vitagliano ricoverato, ma dal letto d'ospedale pubblicizza un sito di e-commerce su Instagram

E' ricoverato da una settimana per quella che lui stesso definisce «una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo non hanno ancora trovato la terapia». Costantino Vitagliano, famoso per essere il primo tronista della tv nell'era pre-Instagram, ha condiviso ieri la sua storia sui social, comprensibilmente preoccupato. Eppure, tra una diagnosi e l'altra, l'ex modello di 49 anni, ha trovato il tempo di pubblicizzare un progetto di ecommerce proprio da quel letto d'ospedale. Perché nell'era degli influencer ogni minuto perso è un follower in meno.

La pubblicità dall'ospedale

La scena è quantomai surreale, Costantino con i fili della flebo sullo sfondo, legge un messaggio pubblicitario esaltando la professionalità di un imprenditore specializzato in e-commerce che vende prodotti online ottenendo notevoli guadagni di successo. «Non ve ne ho mai parlato finora, ma adesso sono pronto per parlarvi del progetto su cui sto lavorando». (In ospedale? Tempismo perfetto).

Vitagliano comincia a elogiare questo imprenditore: «Mi ha dato la possibilità di creare un sito per vendere un prodotto unico e vincente. Se volete avere delle entrate ulteriori al vostro stipendio, provate a seguirlo non ve ne pentirete». Nella storia si vede l'ex tronista seduto sul letto nell'ospedale dove è ricoverato e in sottofondo l'hashtag adv (che identifica uno post sponsorizzato), accompagnato dalla scritta: «Ti basterà dedicargli 2-3 ore al giorno per ottenere ottimi risultati». L'influencer ricoverato ancora ci mancava. Ma the show must go on. E Costantino lo sa bene.

Lele Mora

Ieri Costantino, dopo aver raccontato della sua malattia, aveva raccontato di un particolare evento del destino, tirando in ballo colui che lo ha scoperto, Lele Mora: «La cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale. Guardate il caso: come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierò sempre ossia Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama SegraMora, sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà questa volta».