Costantino Vitagliano a Verissimo: «Ho una rara malattia autoimmune, ho una massa sull'aorta ombelicale, sono a rischio tutti i giorni»

Costantino Vitagliano ospite di Silvia Toffanin per parlare del suo terribile periodo. «È stato un periodaccio mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia e una sera sono andato al pronto soccorso a fare un controllo e ho detto al medico che avevo dolori allo sterno. E' uscita una macchia sulla aorta ombelicale. Così mi hanno ricoverato e fatto una tac e mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in quelle condizioni. Era ricoverato in chirurgia tumorale. Sono andato in ansia mentalmente perché i medici non sapevano che fare. Ho fatto 29 giorni senza risposta andavo avanti con la morfina. Ho perso 12 chili nel giro di 12 giorni io pensavo a mia mamma che è morta per tumore e io pensavo che sarei morto».

«La mattina prima ero ad allernarmi e il giorno dopo era immobile in un letto.

Non è un tumore, ma per 30 giorni l'ho pensato. Sono stato ricoverato 40 giorni. Io devo stare completamente a risposo, sono un autoimmune, io ho questa massa che mi fa diventare un aorta non so di quanti millimetri ma a rischio sempre».

Costantino Vitagliano e la malattia rara, come sta l'ex tronista? I sintomi, la terapia, la vita privata, il rapporto con Lele Mora e cosa fa oggi

«Sto sotto pasticche dalle 8 del mattino, ora ho iniziato a fare una terapia ma si va avanti a tentativi. La mia malattia autoimmune è un cosa rara. Sono arrivato al punto che volevo staccarmi tutto e andare via. Non ho la sicurezza di prima». È visibilmente provato l'ex tronista di Uomini e Donne: «Ho paura anche a stare in questo studio non sto bene. Ringrazio i fan ma ora vivo chiuso in casa, ma anche la sola domanda "Come stai" mi agita»

«Ho tante agitazioni che non dovrei avere perché come mi hanno spiegato devo evitare di far alzare la pressione, devo fare esami settimanali, oggi non c'è una cura ma solo tentativi l'unico antiinfiammatorio che abbiamo è il cortisone. Fortunatamente ho tanti amici ma non è come prima. Oggi non mi interessano piu' tante cose a cui prima davo importanza. Sono cose che ti cambiano».

Costantino è papà di una bimba Ayla di 8 anni: «cerco di non farmi vedere che sto così, cerco di tutelarla cercando di essere ciò che ero». Il papà e la mamma di Costantino sono morti per malattia: «Mi hanno lasciato tutti e due».

Adesso la vita di Costantino è completamente cambiata: «Sento Lele Mora con cui ho un bellissimo rapporto ma poi quasi piu' nessuno dello spettacolo per fortuna. Ora sono single dopo la morte di mamma non sono piu' lo stesso»