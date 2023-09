Damiano David, il mirror selfie su Instagram conquista le fan: «Decisamente un fuoriclasse»

Damiano David e i Maneskin sono diventati delle rockstar di fama mondiale, le loro canzoni continuano a raggiungere numeri altissimi in tutte le classifiche delle piattaforme digitali e i fan impazziscono a ogni scatto pubblicato su Instagram dai membri della band. Così, è successo anche per l'ultima serie di foto postata dal cantante romano che è stato definito super sexy.

Damiano David, in questo momento, si trova negli Stati Uniti, dove insieme ai suoi Maneskin si sta esibendo su vari palconscenici del Paese. Il cantante, qualche ora fa, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto alle quali ha allegato la didascalia: «Boston beer party», aggiungendo l'emoticon di due boccali di birra.

Nella prima foto, Damiano si scatta un selfie in primo piano in mano tiene una sigaretta, mentre, negli scatti successivi immortale la sua immagine davanti a uno specchio. Inoltre, il cantante aggiunge al post un video in cui ci sono due fan che lo definiscono: «Super sexy». Ormai, comunque, Damiano è abituato a questo genere di commenti sotto ai suoi post Instagram.

Damiano David quando pubblica una storia o una foto su Instagram, riscuote sempre molto successo e i fan di tutto il mondo lo acclamano.

Qualcuno di loro, sotto all'ultimo post ha scritto: «Decisamente un fuoriclasse», «La reazione delle due ragazze è pura verità... anche io mi sento così» oppure «Vuoi sposarmi?».