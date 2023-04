Diletta Leotta, balli scatenati con il pancione alla festa: alla console c'è Loris Karius

Diletta Leotta ha trascorso le vacanza di Pasqua insieme alla sua famiglia in Sicilia. Con lei c'era anche il fidanzato Loris Karius e i due hanno anche annunciato di aspettare una bambina: le foto hanno fatto il giro dei social. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle sembrano essere più felici e uniti che mai e lo dimostrano gli scatti che li ritraggono insieme. In questi giorni di vacanza Diletta e Loris si sono anche scatenati ballando e cantando.

Diletta Leotta si è scatenata con il suo pancione sulla pista da ballo e a scegliere le musiche che hanno fatto ballare tutti c'era il suo Loris Karius. Il portiere, infatti, si è cimentato nelle vesti del dj mentre la sua fidanzata, con un vestitino rosso, si divertiva con le amiche.

La conduttrice sportiva ha scritto: «The dj is in da house» tradotto «Il dj è presente». Nell'ultima storia che Diletta ha postato, abbraccia teneramente il fidanzato che, nel proprio profilo Instagram, ha ripostato tutte le foto raccogliendole in un unico post con una semplice didascalia che recita: «Buona Pasqua».

Diletta Leotta e Loris Karius fanno coppia fissa ormai da sei mesi e alcune voci molto vicine alla conduttrice di Dazn, dicono che lei non è mai stata più felice di quanto non lo sia in questo momento della sua vita.