Doc, Matilde Gioli e l'amore per il fidanzato Alessandro Marcucci: «Non sapeva nemmeno chi fossi, pronta ad avere figli»

Matilde Gioli fa parte di una delle fiction di maggiore successo di Rai 1 e cioè Doc-Nelle tue mani. Nella serie tv, l'attrice interpreta la dottoressa Giulia che è innamorata di Luca Argentero, ovvero, il dottor Fanti. Nella vita reale, però, Matilde non ha occhi per nessuno se non per il suo compagno Alessandro Marcucci con il quale fa coppia fissa, ormai, da diversi anni. In una recente intervista, l'attrice ha raccontato com'è nato il loro amore.

Matilde Gioli è stata ospite del salotto di Caterina Balivo e a La Volta Buona ha raccontato la sua storia d'amore con Alessandro Marcucci, istruttore di equitazione conosciuto in un maneggio vicino Roma. L'attrice di Milano ha detto: «Un amore nato a cavallo. Ci siamo conosciuti perché mi sono presentata in maneggio dopo aver scritto su Google passeggiata a cavallo Roma. E ho chiamato il primo numero che è apparso. Gestiva lui le passeggiate a cavallo, quindi ci siamo conosciuti così. Lui non sapeva neanche chi fossi. Non guardava e tutt'ora non guarda molta tv, ha sempre tantissimo da fare, tra maneggio e tutto. Quindi non mi ha riconosciuta, ma meglio così».

Matilde Gioli è pronta anche per allargare la famiglia insieme al suo Alessandro e in una recente intervista a Vanity Fair ha detto: «Capitolo figli: apriamolo, sono pronta anche per loro.

Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione».