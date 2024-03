Dybala si sposa e Oriana svela i dettagli sul matrimonio: «Ci saranno 300 invitati. Ecco dove si farà»

Paulo Dybala in estate otterrà il trofeo più importante per la sua vita privata: l'annello che suggellerà il matrimonio con Oriana Sabatini, cantante e compagna da sempre. Dopo la proposta fatta a Fontana di Trevi, sotto gli occhi di Alvaro Morata e Leandro Paredes, i due vedranno sbocciare i fiori d'arancio in estate, come ha affermato Oriana a Lam, noto programma tv argentino: «Finalmente mi sposo. Abbiamo definito le cose più importanti, mancano i dettagli. Mi calmerò fino a quando non sarà tutto perfetto, sono una perfezionista. Paulo anche. Sono nervosa e stressata».

I dettagli del matrimonio

A svelare alcuni aspetti fondamentali riguardo il matrimonio è stata la stessa artista sempre nel corso dell'intervista: «Mancano 4 mesi a Dok Haras, (a Exaltación de la Cruz). È bellissimo, è vicino casa mia.

Una mia esibizione? Non voglio cantare, voglio rilassarmi». Sabatini ha aggiunto che la lista degli invitati non è stata ancora completata, ma ci saranno circa 300 persone che sarannno invitate all'evento.

La cerimonia è prevista quindi per il 20 luglio in sudamerica in pieno calciomercato estivo, con tutti i tifosi giallorossi che sperano possa festeggiarlo ancora come calciatore della Roma. Il suo futuro è ancora in bilico, con Francesco Totti che ha palesato i suoi dubbi in caso fosse un dirigente della società. Questo scenario, però, non è contemplato e quindi i romanisti possono sperare di vedere ancora il numero 21 allenarsi a Trigoria.