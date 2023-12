Angelo Madonia e la relazione (finita) con Ema Stokholma: «Ecco la verità»

Angelo Madonia e Ema Stokholma non stanno più insieme, la notizia era arrivata da Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Le parole del giudice hanno poi scatenato diverse reazioni tra i fan, portando gli stessi interessati ad intervenire.

Ema è poi intervenuta per spiegare la situazione, dicendo in merito: «Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile».

Il ballerino ha di recente detto la sua su quanto accaduro: «Io in merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza, perché sono un padre, un professionista e poi comunque caratterialmente tengo proprio a non essere così pubblico, anche se faccio un lavoro che mi espone tanto», ha raccontato a Eleonora Daniele a Storie Italiane.

«È stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo e come tutte le coppie sanno che iniziano a stare insieme e non sanno quando finiranno e così è stato, io sono rimasto abbastanza in silenzio, mi sono concentrato sulle mie figlie che erano l’unica consapevolezza e certezza che ho, e il mio lavoro, poi tutto il resto va come deve andare», ha poi concluso