Ema Stokholma: «Angelo Madonia mi diceva: “non vestirti così", “non dire parolacce”. Mi sentivo sempre meno amata»

Ema Stokholma ha raccontato il motivo della fine della sua relazione con Angelo Madonia, ballerino professionista conosciuto durante la sua partecipazione al dance show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. La coppia si è innamorata un passo di danza alla volta, ma dopo un anno i due si sono detti addio ed Ema ha voluto raccontare il motivo dietro questo addio molto doloroso.

Ema Stokholma ha rivelato, nell'intervista a Vanity Fair il motivo della rottura definitiva con Angelo Madonia dopo un anno di relazione.

«L'amore bisogna saperlo dare ma anche ricevere.

Io ho capito che non devi mai cambiare perché qualcuno ti vuole diversa e non gli sta bene se ti metti un pantaloncino corto, se dici una parolaccia o se metti un rossetto troppo acceso. Sicuramente ho provato ad adeguarmi a uno stile di vita molto diverso dal mio. Ma non voglio più cambiare il mio comportamento per compiacere un uomo. Io sono una donna libera e non faccio niente di male», ha detto la speaker, dichiarando che il motivo della fine della storia d'amore è da ricercare nella gelosia di Angelo.

«La gelosia e il possesso rovinano tutto, le ho subìte. Ma ci sono anche altre catene che ci mettiamo addosso, come appunto qualcuno che ti dice: non metterti quel vestito, devi essere meno sboccata, non puoi comportarti così - ha raccontato Ema Stokholma - Io come reagivo a quelle parole? In realtà sono una testa calda, e queste cose le ho sempre combattute. Non va bene come mi vesto? Esco con i pantaloncini ancora più corti. Il rossetto no? Lo metto anche sui denti. Non sta bene dire le parolacce? Ne dico dieci apposta. Insomma, un grandissimo vaffa a queste imposizioni. È difficile mettermi i piedi in testa».

«Dinamiche tossiche? Non so se definirle così, ma di certo la società ha dei codici che in amore non vanno rispettati. Io mi sono sentita di dividere tutta la mia vita, e l'ho fatto con tutta me stessa perché c'erano anche figli di mezzo. Però dopo un po' mi mancavano le energie e lo spazio per essere me stessa e mi sentivo sempre meno amata», ha rivelato infine Ema, svelando una volta per tutte perché lei e Angelo si sono detti addio.